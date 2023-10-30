Вернувшаяся на лед после травмы фигуристка Хромых находится не лучшем моральном состоянии — Гербольдт

В воскресенье Хромых на этапе Гран‑при России в Красноярске заработала 131,16 балла в произвольной программе и 193,22 балла в сумме, заняв итоговое пятое место. Для 17‑летней Майи Хромых эти соревнования стали первыми за последние 1,5 года — спортсменка восстанавливалась после травмы.

— Знаете, так бывает, когда на каких‑то соревнованиях не всё получается, даже несмотря на подготовку — такое случается. В любом случае, у нее был перерыв, который, видимо, все‑таки дал о себе знать, было какое‑то давление. Не думаю, что она всё это не умеет делать, она не раз показывала, что всё умеет. Может быть, пока не набрала даже моральную форму, скорее, чем физическую.

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