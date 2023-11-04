Вероника Рабьо отвечает на вопрос о продлении контракта с «Ювентусом»

Вероника Рабьо, ответила на вопрос о том, продлит ли её сын контракт с туринским клубом. «Пока рано говорить о продлении контракта. Адриен, как и всегда, примет решение в самый подходящий момент. Ежегодное продление контракта с «Ювентусом» было моей идеей. Изначально «Ювентус» не соглашался с этим, но в итоге мы получили ещё один год контракта с прибавкой зарплаты», — приводит слова Вероники Рабьо журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter)

. Напомним, действующее трудовое соглашение французского полузащитника рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 10 матчах Серии А, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами

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