Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы («Р-Спорт»)

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 15-летняя фигуристка тренируется с ограничениями.Так, что-то не понял - а где смакование подробностей, где призывы поднять всю академию и лично начинающего на вилы, как происходит, когда публикуют новость о травме кого-то из ТШТ?Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым.

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