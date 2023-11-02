Вероника Степанова: всем нравиться нельзя

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжницав своей колонке на сайте «Матч ТВ» написала о работе спортсмена с социальными сетями. По утверждению Степановой, спортсмен должен серьёзно отнестись к публикациям на своей странице, опираясь на конкретную аудиторию.

«Канал спортсмена в соцсетях — это не дневник и не доска объявлений, где каждый может писать что хочет. Это инструмент влияния. Не может, не имеет права музыкант или режиссёр сказать: «Да всё равно, кто меня слушает или смотрит». Другое дело, что один хочет нравиться миллионам, а другой — только маленькой группе избранных. Каждый сам выбирает.

Также спортсменка высказалась по поводу комментаторов в соцсетях. «Открывать опцию комментирования под собственными постами — давать им трибуну, а комментарии в других каналах действительно никакого смысла читать нет, особенно от анонимов. Пусть пишут, пока законы не нарушают», — добавила Степанова. headtopics.com

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