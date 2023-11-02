Венедиктов: спекуляции Запада о поставках РФ оружия ХАМАС обречены на провал

"Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал", — заявил замсекретаря Совбеза РФ.

По его словам, Москва на протяжении многих лет играла особую роль в сближении Израиля и Палестины, а также всегда предпринимала попытки для того, чтобы вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. Венедиктов отметил, что такие же усилия РФ прилагает и сегодня для того, чтобы урегулировать начавшийся конфликт.

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