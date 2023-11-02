Венедиктов: любое неугодное Западу государство могут ограбить

По его словам, нужно обратить внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы в дальнейшем правомочно конфисковывать замороженные активы других стран.

«Считаю, что в настоящий момент любое неугодное Западу государство может быть ограблено. Таких примеров много: Сирия, Ливия, Венесуэла и Югославия. Их заблокированные в западных банках активы были конфискованы», - отметил Венедиктов.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

В США готовятся к кибератакам со стороны Ирана на фоне эскалации на Ближнем ВостокеКак сообщила газета Politico, кибератаки могут затронуть страны, поддерживающие еврейское государство Прочитайте больше ⮕

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6Его эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Уаско. Прочитайте больше ⮕

Небензя посоветовал Западу утереть крокодиловы слезыПостпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал Западу завершить двуличный спектакль и перестать проливать крокодиловы слезы. Прочитайте больше ⮕

Небензя посоветовал Западу утереть крокодиловы слезыПостпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал Западу завершить двуличный спектакль и перестать проливать крокодиловы слезы. Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Италии считает, что 'Хезболлах' не будет вторгаться в ИзраильАнтонио Таяни также отметил, что 'Палестина имеет право на собственное государство' Прочитайте больше ⮕

Игорь Толстунов ответил критикам господдержки киноГосударство покрывает лишь часть расходов на производство фильмов Прочитайте больше ⮕