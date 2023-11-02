HEAD TOPICS

Венедиктов: любое неугодное Западу государство могут ограбить

mkomsomolets

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов заявил, что любая неугодная Западу страна может быть ограблена

Новости Источник

mkomsomolets

По его словам, нужно обратить внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы в дальнейшем правомочно конфисковывать замороженные активы других стран.

«Считаю, что в настоящий момент любое неугодное Западу государство может быть ограблено. Таких примеров много: Сирия, Ливия, Венесуэла и Югославия. Их заблокированные в западных банках активы были конфискованы», - отметил Венедиктов.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:mkomsomolets »

В США готовятся к кибератакам со стороны Ирана на фоне эскалации на Ближнем ВостокеКак сообщила газета Politico, кибератаки могут затронуть страны, поддерживающие еврейское государство Прочитайте больше ⮕

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6Его эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Уаско. Прочитайте больше ⮕

Небензя посоветовал Западу утереть крокодиловы слезыПостпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал Западу завершить двуличный спектакль и перестать проливать крокодиловы слезы. Прочитайте больше ⮕

Небензя посоветовал Западу утереть крокодиловы слезыПостпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал Западу завершить двуличный спектакль и перестать проливать крокодиловы слезы. Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Италии считает, что 'Хезболлах' не будет вторгаться в ИзраильАнтонио Таяни также отметил, что 'Палестина имеет право на собственное государство' Прочитайте больше ⮕

Игорь Толстунов ответил критикам господдержки киноГосударство покрывает лишь часть расходов на производство фильмов Прочитайте больше ⮕