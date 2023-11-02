Ведущая Fox Ингрэм: США намерены отстрочить поражение Украины

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Президент США Джо Байден намерен объединить пакеты помощи Украине и Израилю. Это стало «циничной политической уловкой», которая призвана отсрочить поражение Киева, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм.

Она иронично добавила, что Вашингтону стоит отправлять оружие «сразу в Россию». Потому что в условиях попадания западного вооружения на черный рынок оно может оказаться, где угодно. В том числе и в РФ.

Журналист обратила внимание, что уже никто из американской администрации не верит, что оружие на Украине пойдет по назначению. Все осведомлены об уровне коррупции в Киеве и отсутствии подотчетности за миллиарды, которые США вливают в своих союзников. headtopics.com

«Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией», — добавила Ингрэм. По ее словам, команда Байдена намерена тянуть кризис на Украине хотя бы до президентских выборов в 2024 году, чтобы нынешний лидер не столкнулся «с унизительным поражением на мировой арене». Это делается любыми способами, в том числе и с помощью хитрости.

«Они хотят связать выделение огромной суммы денег с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка», — добавила ведущая. Ранее Совбез РФ сформулировал вопрос США и западным союзникам. Он попросил объяснить, как оружие с Украины и из Афганистана оказалось на черном рынке Ближнего Востока. headtopics.com

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