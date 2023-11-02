По её словам, в ходе боевых действий вооружение, предоставляемое ВСУ западными союзниками, оказывается в руках Вооружённых сил России, в связи с чем ведущая предложила США отправлять военную технику сразу российской армии.о средствах, потраченных на поддержку Украины.

Кроме того, спикер заявил о своей убеждённости в том, что бюджет для Израиля и Украины должен быть разделён.Байден посчитал необходимым потратить на поддержку Киева $61,3 млрд, ещё $14,3 млрд — на помощь Тель-Авиву. Позднее в бюджетном управлении Белого дома заявили, что

В США заявили о попытках Байдена отсрочить поражение ВСУВедущая Fox News Лора Ингрэм назвала попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе «циничной политической уловкой». По ее мнению, американские власти таким образом пытаются отсрочить поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕

В США рассказали о попытках Байден отсрочить поражение УкраиныПопытки администрации американского президента Джо Байдена убедить законодателей в необходимости объединить пакеты помощи израильским и украинским властям представляют собой «циничную политическую уловку», главной целью которой является отсрочка поражения Киева. На это в эфире... Прочитайте больше ⮕

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Ведущая Fox Ингрэм: США намерены отстрочить поражение УкраиныПрезидент США Джо Байден применяет «циничную политическую уловку», пытаясь объединить пакеты помощи Украине и Израилю. Прочитайте больше ⮕

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