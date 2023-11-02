Она утончила, что подобные действия направлены на то, чтобы отсрочить поражения киевского режима. Журналистка добавила, что «гораздо проще сразу отправлять оружие в Россию».

«Глядя на то, как обстоят дела в настоящий момент на Украине, может быть, Вашингтону сразу отправлять оружие в Россию? Поскольку в конечном итоге они все равно его получат», - отметила Ингрэм. По словам ведущей, в настоящее время даже самые стойкие «ястребы войны» не могут аргументировать свою позицию в пользу выбора Киева. Они только пытаются объединить запрос конгрессу по финансированию режима Зеленского и Изариля.

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