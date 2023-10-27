Вбросы про здоровье Путина. Израиль начал наземную операцию? Набор в армию: облавы. Ходорковский.

В этом выпуске "И так далее": как в России хватают мужчин и доставляют в армию, с Ходорковским обсудим, как ровно 20 лет назад его арест стал полноценным началом путинского правления, как армия России наступает под Авдеевкой и несет большие потери, как Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой, когда начнется и от чего зависит наземная операция Израиля в секторе Газа.Учредитель: TVR Studios B.V.

В этом выпуске "И так далее": как в России хватают мужчин и доставляют в армию, с Ходорковским обсудим, как ровно 20 лет назад его арест стал полноценным началом путинского правления, как армия России наступает под Авдеевкой и несет большие потери, как Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой, когда начнется и от чего зависит наземная операция Израиля в секторе Газа.Учредитель: TVR Studios B.V.

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