Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В первом раунде оба спортсмена продемонстрировали равный бокс, поэтому было трудно отдать кому-либо предпочтение. Второй раунд, который также длился три минуты, закончился со значительным преимуществом Василевского, поскольку в середине второй трехминутки раунда ему удалось сбить противника с ног. Федоров сумел подняться и продолжил поединок, но боем уже завладел Василевский, который продолжал атаковать своего противника.

В заключительном раунде Василевский также доминировал, но завершить бой досрочно всё же не смог. Судьи единогласным решением присудили победу Василевскому. Держать ударного: сможет ли Романкевич одолеть Дацика Главные интриги очередного «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.

Боец ММА Алексей Олейник рассказал «Известиям», что Вячеслав Василевский с детства охотился за трофеями, добывал чемпионские пояса. Также он отметил Максима Федорова, который тоже с детства проводил поединки, но без судей и правил за пределами стадионов и залов. headtopics.com

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.

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Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»Российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым в бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию вечером 27 октября ведет телеканал РЕН ТВ. Прочитайте больше ⮕

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Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прочитайте больше ⮕

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Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич: во сколько начало, по какому каналу покажут, прогнозы27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прочитайте больше ⮕