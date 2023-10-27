Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В первом раунде оба спортсмена продемонстрировали равный бокс, поэтому было трудно отдать кому-либо предпочтение. Второй раунд, который также длился три минуты, закончился со значительным преимуществом Василевского, поскольку в середине второй трехминутки раунда ему удалось сбить противника с ног. Федоров сумел подняться и продолжил поединок, но боем уже завладел Василевский, который продолжал атаковать своего противника.
В заключительном раунде Василевский также доминировал, но завершить бой досрочно всё же не смог. Судьи единогласным решением присудили победу Василевскому. Держать ударного: сможет ли Романкевич одолеть Дацика Главные интриги очередного «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.
Боец ММА Алексей Олейник рассказал «Известиям», что Вячеслав Василевский с детства охотился за трофеями, добывал чемпионские пояса. Также он отметил Максима Федорова, который тоже с детства проводил поединки, но без судей и правил за пределами стадионов и залов. headtopics.com
Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.