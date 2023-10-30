Василий Пискарев: провокация в Дагестане организована иностранными спецслужбами и их агентами

«Не новость, что Запад усиливает попытки разжечь в России межнациональную рознь. Поэтому с повышенным вниманием отнеслись к заявлению властей Дагестана о причастности врагов России к провокациям в Республике.

«Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет.

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