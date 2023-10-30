Валя Карнавал снялась в бикини после смены имиджа

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Вначале 21-летняя исполнительница продемонстрировала, как отправилась в парикмахерскую, где сделала стрижку каре.

При этом впоследствии инфлюэнсерша предстала перед камерой в розовом бикини, которое обнажало нижнюю часть ее груди, и завязанной на бедрах пляжной мини-юбке. Также она надела на голову серебристую диадему и сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками. В сентябре российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава также сменила имидж и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала новую стрижку.

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