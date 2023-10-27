Валттери Боттас о границах трассы на Гран-при США: «Пилотов поразило, что за год ничего не изменилось»

«В прошлом году все точно дали обратную связь и ожидали каких-то изменений. Ничего не произошло, но, надеюсь, в следующем году что-то сделают.тяжело следить за каждым пилотом, поворотом и кругом. Думаю, это практически невозможно, так что порой это может сойти с рук. Но это сложно. Все полностью зависит от трассы. В Остине вы просто вынуждены ехать на пределе. То же самое в Катаре, потому что если вы сможете удержать болид на чуть большей скорости, то сможете получить преимущество.

Границы трассы должны быть жесткими. Это уже давно обсуждается. По-моему, единственное, что поразило пилотов, – это то, что за год в Остине ничего не изменилось. Ни других поребриков, ни гравийных ловушек – ничего, чтобы избежать этого .

Мы просто хотим наблюдать улучшение ситуации – вместо этого у нас те же проблемы, что и в прошлом году. Необходимо внести изменение – будь то гравий, или какой-то другой тип поребриков, или что-нибудь еще», – сказал headtopics.com

«По моим ощущениям, они начинают все понимать, ведь для них тут куча работы и им приходится вкалывать, потому что они не могут заметить абсолютно каждую ошибку и ситуацию. Так что сейчас я могу себе представить, что в следующем году найдутся решения этой проблемы. Это то, чего мы ждем. Думаю, ФИА серьезно занимается этим вопросом.

Нужно решить эту проблему, вместо того чтобы просто болтать. Просто сделайте жесткие границы трассы так, чтобы мы не могли выехать за пределы трассы, чтобы получить преимущество. Все так просто». Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» headtopics.com

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