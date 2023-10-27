Валиуллин объяснил, почему в «Ак Барсе» не используют звено Шипачёв — Яшкин — Кагарлицкий

Генеральный менеджер «Ак Барса»«Не используем звено Шипачёв — Яшкин — Кагарлицкий? Оно ведь было и работало, но сейчас тренеры видят новые сочетания. Мы хотим, чтобы у нас все звенья работали одинаково, а не только одно.

Время ещё есть, прошло только полтора месяца. Кагарлицкий неплохо смотрится в связке с Сафоновым, Радулов забивает с Яшкиным и Шипачёвым. Но всё ещё может поменяться в звеньях», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.Материалы по теме

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