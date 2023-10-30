Валентин Козин назвал самого перспективного игрока КХЛ

«Хоккеисты, которые сегодня интересны, постоянно пытаются куда-то уйти, – говорит Валентин Иванович Козин. – Я считаю, что сейчас одним из сильнейших игроков является Никита Гусев из «Динамо» – для меня он мастер.

Возможно, он немножечко медленный, но Мазякин тоже был медленный – зато какие вещи он вытворяет на льду. Не знаю, почему Гусев не прижился в СКА, но и Бобров был не самый образцовый хоккеист, зато мастерство есть мастерство».

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