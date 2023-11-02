Валентино Росси выступит на тестах новичков WEC

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Фигуристка Медведева выступит в образе коровыРоссийская фигуристка Евгения Медведева выступит в главной роли в новогоднем ледовом шоу «Корова на льду», передает «Чемпионат» . Прочитайте больше ⮕

Медведева выступит в новогоднем шоу Авербуха «Корова на льду»Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января. Прочитайте больше ⮕

Стрелок из Венесуэлы выступит на Олимпийских игр спустя 40 лет после предыдущего стартаВенесуэльский стрелок Леонель Мартинес прошёл отбор на Олимпийские игры-2024 в дисциплине трап, сообщает Inside the Games. Прочитайте больше ⮕

Стрелок из Венесуэлы выступит на Олимпийских играх спустя 40 лет после предыдущего стартаВенесуэльский стрелок Леонель Мартинес прошёл отбор на Олимпийские игры-2024 в дисциплине трап, сообщает Inside the Games. Прочитайте больше ⮕

Депутат немецкого Бундестага Маттиас Моосдорф выступит на концерте камерной музыки в ПетербургеНовости компаний на «Ведомостях» Прочитайте больше ⮕