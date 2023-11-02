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Валентино Росси выступит на тестах новичков WEC

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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси впервые опробует машину LMP2 на тестах новичков чемпионата мира по выносливость (WEC).

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