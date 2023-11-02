ВТБ заявил о росте сбережений в банках за 10 месяцев до 41,4 трлн рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Классические сбережения (в их числе вклады и счета) россиян в банках за 10 месяцев 2023 года выросли на 13%, до 41,4 трлн рублей. . Такую оценку приводит банк ВТБ.

"По оценкам ВТБ, за 10 месяцев рынок классических пассивов россиян вырос на 13% и достиг 41,4 трлн рублей. Драйвером роста выступают установившиеся с конца лета высокие ставки по рублевым вкладам, обеспечившие прирост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В целом рублевый портфель населения в российских банках, согласно оценке ВТБ, вырос почти на 14%, превысив 37 трлн рублей. По прогнозам банка, до конца года интерес вкладчиков к срочным депозитам будет усиливаться. headtopics.com

"Прирост средств на рублевых счетах также демонстрирует позитивную динамику, главным образом за счет спроса на накопительные счета. С начала года прирост денег населения на рублевых счетах до востребования, по оценке ВТБ, составил порядка 5%", - пояснили в банке.

Сам ВТБ в октябре увеличил портфель привлеченных средств населения более чем на 68 млрд рублей, в результате его объем превысил 6 трлн рублей, а рост с начала года составил 15%. "Большую часть средств клиенты хранят в национальной валюте: депозиты в рублях превышают 3,66 трлн рублей, а общие рублевые пассивы приблизились к отметке в 5,4 трлн рублей (+16,5% с начала года). headtopics.com

ВТБ на этой неделе повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительным счетам. В среднем рост ставок составил 2,5 п.п.

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