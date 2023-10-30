"В районах населённых пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения", —

"В районах населённых пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения", —

ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской областиВооруженные силы (ВС) РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР в Черкасской области. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны России.Также были поражены пункты управления четырех бригад украинской армии в ДНР, а также в Харьковской и Николаевской областях. Прочитайте больше ⮕

В Черкасской области уничтожен арсенал воздушных сил УкраиныРоссийские военные уничтожили украинский арсенал в Черкасской области, такие данные появились в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили украинский арсенал в Черкасской областиКроме того, сообщается об отражении атак украинских войск на разных участках фронта. Прочитайте больше ⮕

ВС России уничтожили склад с авиабомбами ВСУ в Черкасской областиВооруженные силы РФ в ходе спецоперации в минувшие сутки разбили в Черкасской области арсенал авиационных средств поражения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Появились кадры точного попадания дрона-камикадзе по 'Леопарду'В социальных сетях появилось видео поражения украинского танка натовского образца, доставшегося ВСУ в рамках западных поставках. Прочитайте больше ⮕

Появились кадры точного попадания дрона-камикадзе по 'Леопарду'В социальных сетях появилось видео поражения украинского танка натовского образца, доставшегося ВСУ в рамках западных поставках. Прочитайте больше ⮕