«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — передает сообщение военное ведомство.

Потери противника составили до 220-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в числе которых «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица «Мста-Б».

Накануне командир гаубичной батареи Д-30 с позывным Гора сообщил, что артиллеристы 1430-го полка ВС РФ также регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака Запорожской области. Ключевыми факторами успеха российских сил он назвал совместную работу подразделений и использование беспилотников. headtopics.com

До этого, 24 октября, Рогов сообщал о безуспешных атаках ВСУ на позиции ВС РФ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. По его словам, наблюдались артиллерийские дуэли и применение беспилотников, при этом близких контактов не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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