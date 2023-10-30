ВС России уничтожили склад с авиабомбами ВСУ в Черкасской области

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации в минувшие сутки разбили в Черкасской области арсенал авиационных средств поражения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Дубиевка уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — уточнили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что в районах Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки в ДНР и Лепетихи в Николаевской области удалось ликвидировать пункты управления двух мехбригад, бригады морпехов и оперативного назначения.

Всего, по данным ведомства, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллеристы за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах. 30 октября в Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на Времевском направлении. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в результате атак ВСУ потеряли около 200 военных, также они лишились двух БТР, одной гаубицы и нескольких внедорожников. headtopics.com

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