В Министерстве обороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины.

Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолета Ми-8. 24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 515 самолетов и 253 вертолета Воздушных сил Украины.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

ВС России уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ с начала октябряРоссийские военные с начала октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта противника, сообщил официальный представитель Минобороны России... Прочитайте больше ⮕

За месяц российская авиация уничтожила десятки самолетов ВСУС 1 октября авиация ВКС России уничтожила 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины. Прочитайте больше ⮕

МО: в октябре ВС РФ уничтожили 31 самолет и три вертолета ВВС УкраиныС начала СВО противник потерял 515 самолетов и 253 вертолета. Прочитайте больше ⮕

ВС России поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии УкраиныСуммарно за прошедшие сутки военнослужащие нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 128 районах. Прочитайте больше ⮕

Рогов заявил об уничтожении силами РФ четырех танков LeopardПо словам председателя движения 'Мы вместе с Россией', танки ВСУ уничтожили между Работиным и Вербовым Прочитайте больше ⮕

Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделюВ период с 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам ВСУ с боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕