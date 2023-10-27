ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам ВСУ. Новости. Первый канал

Что касается обстановки на передовой. На Купянском направлении наши бойцы за неделю отразили почти полсотни атак противника и заняли более выгодные рубежи. Боевики несут большие потери — только на Донецком фронте свыше двух тысяч человек и большое количество техники.

C 1 октября т.г. истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины.

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Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделюВ период с 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам ВСУ с боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ сообщило сводку о ходе спецоперации за неделю. Новости. Первый каналЗа неделю, как сообщили в Минобороны, вооруженные силы нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам с боеприпасами, местам хранения морских дронов, военным аэродромам. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 15:00 от 27.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности России; за неделю Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за семь днейВ результате ударов все назначенные объекты поражены. Прочитайте больше ⮕

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За неделю Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов по ключевым объектам ВСУ. Новости. Первый каналЭто арсеналы с боеприпасами, места хранения безэкипажных катеров, аэродромы и базы с горючим. Кроме того, поражены пункты размещения боевиков и иностранных наемников. Прочитайте больше ⮕