ВС РФ пресекли попытку Украины атаковать ракетами Storm Shadow объекты в Крыму

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку украинских националистов атаковать объекты в Крыму восемью ракетами крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

«30 октября около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Украинская сторона предпринимает попытки атаки на полуостров Крым. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm ShadowСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm ShadowПресечена атака ракетного удара ВСУ по Крыму, сообщает Минобороны РФ Прочитайте больше ⮕

В США заявили об окончательном поражении ВСУБывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom , что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут не выстоять против ВС РФ. Прочитайте больше ⮕

Российский военный рассказал, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в пленЗаместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал РИА Новости , что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях. Прочитайте больше ⮕

На аэродроме Канатово: ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины в Кировоградской областиРоссийские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в Херсонской и Днепропетровской областях были сбиты украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Прочитайте больше ⮕

ВСУ потеряли до 110 бойцов при попытке атаковать ВС РФ на донецком направленииРоссийские войска отразили попытку штурмовых групп Вооруженных сил Украины атаковать на донецком направлении. В результате в рядах противника были ликвидированы до 110 бойцов, сообщил представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Прочитайте больше ⮕