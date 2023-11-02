«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — приводит его слова «РИА Новости».

Савчук также добавил, что артиллерия и авиация группировки поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества, а также были нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Всего в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.

Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ ПВО противника не справляется с большим количеством российских атак Ранее, 30 октября, Савчук сообщал, что подразделения ВС РФ вскрыли и подавили 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении. Также Савчук указал, что в районах Ямполовского и Торского участков российским военным удалось поразить штурмовые группы 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. headtopics.com

До этого, 28 октября, Савчук рассказал, что российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожено более 120 украинских боевиков, две боевые машины пехоты (БМП) и самоходная артиллеристская установка (САУ) «Акация».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Российские военнослужащие поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направленииНачальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины, вскрыли и подавили порядка 30 артиллерийских расчетов... Прочитайте больше ⮕

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУНачальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что военные РФ нанесли на краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские войска вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов. Прочитайте больше ⮕

Минобороны России сообщило об уничтожении двух танков Leopard в зоне спецоперацииВ Министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли огневое поражение по двум танкам Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении фронта. Прочитайте больше ⮕

Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике в 129 районах. Прочитайте больше ⮕

Российские военные поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направленииВооруженные силы РФ за последние сутки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских военных на Краснолиманском направлении. О ситуации в зоне боевых действий рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Минобороны: Войска России поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направленииВоеннослужащие группировки российских войск 'Центр' за прошедшие сутки поразили 160 целей Вооружённых сил Украины. Также противник лишился двух командно-наблюдательных пунктов и десятков артрасчётов, сообщили в Минобороны. Прочитайте больше ⮕