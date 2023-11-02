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ВС РФ нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские военнослужащие нанесли огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 2 ноября, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

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«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — приводит его слова «РИА Новости».

Савчук также добавил, что артиллерия и авиация группировки поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества, а также были нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Всего в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.

Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ ПВО противника не справляется с большим количеством российских атак Ранее, 30 октября, Савчук сообщал, что подразделения ВС РФ вскрыли и подавили 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении. Также Савчук указал, что в районах Ямполовского и Торского участков российским военным удалось поразить штурмовые группы 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. headtopics.com

До этого, 28 октября, Савчук рассказал, что российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожено более 120 украинских боевиков, две боевые машины пехоты (БМП) и самоходная артиллеристская установка (САУ) «Акация».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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