ВСУ выпустили по Белгородской области около 140 снарядов

Шебекино подверглось обстрелу из РСЗО "Град", один из боеприпасов упал на парковку перед промышленным предприятием. Оказвшийся рядом со своей машиной мужчина был госпитализирован с крайне тяжелыми травмами, врачам пока не удалось стабилизировать его состояние.
В селе Щетиновка зафиксировали 62 прилета, в Долгом – 36, в Порозе – семь, в Казачье-Рудченском – шесть. По Новой Таволжанке было выпущено пять танковых снарядов, кроме того, дрон сбросил на село осколочный боеприпас.
На хуторе Балки и в Муроме разорвались по пять артиллерийских снарядов, в селе Середа – четыре, на пункте пропуска "Шебекино" – три. В районе поселков Батрацкая Дача и Новая Деревня системой ПВО были сбиты беспилотники самолетного типа, над Солнцевкой перехватили два БПЛА. headtopics.com
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за суткиВ результате атак никто из местных жителей не пострадал. Прочитайте больше ⮕
Артиллерия ВСУ обстреляла белгородское ШебекиноГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории Белгородской области со стороны Украины. Прочитайте больше ⮕
При ударе по Брянщине повреждены жилые и административные зданияВСУ нанесли удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, инцидент произошел во вторник, 31 октября. Прочитайте больше ⮕
При обстреле Брянщины повреждены жилые и административные зданияВСУ нанесли удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, инцидент произошел во вторник, 31 октября. Прочитайте больше ⮕
Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской областиУкраинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли... Прочитайте больше ⮕
Минобороны заявило о втором за день сбитом под Белгородом украинском дронеРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области второй за день дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕