ВСУ выпустили по Белгородской области около 140 снарядов

Шебекино подверглось обстрелу из РСЗО "Град", один из боеприпасов упал на парковку перед промышленным предприятием. Оказвшийся рядом со своей машиной мужчина был госпитализирован с крайне тяжелыми травмами, врачам пока не удалось стабилизировать его состояние.

В селе Щетиновка зафиксировали 62 прилета, в Долгом – 36, в Порозе – семь, в Казачье-Рудченском – шесть. По Новой Таволжанке было выпущено пять танковых снарядов, кроме того, дрон сбросил на село осколочный боеприпас.

На хуторе Балки и в Муроме разорвались по пять артиллерийских снарядов, в селе Середа – четыре, на пункте пропуска "Шебекино" – три. В районе поселков Батрацкая Дача и Новая Деревня системой ПВО были сбиты беспилотники самолетного типа, над Солнцевкой перехватили два БПЛА. headtopics.com

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