На Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник, по данным российского оборонного ведомства, потерял 220 военных. Также были уничтожены два танка, в том числе Leopard, две боевые бронемашины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» и гаубица «Мста-Б».

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли 90 тысяч бойцов и почти 600 танков. За несколько дней до этого бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер сообщил, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Минобороны: на запорожском направлении ВСУ потеряли Leopard и до 80 военныхВооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard и до 80 военнослужащих ВСУ Прочитайте больше ⮕

Немецкий Leopard подбит на запорожском направленииЗа сутки на запорожском направлении ВСУ лишились восьми десятков военных, танка Leopard, семи бронемашин и автомобилей, американской гаубицы М119. Прочитайте больше ⮕

Минобороны России рассказало о ситуации на Донецком направленииВ Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат Прочитайте больше ⮕

РИА Новости: на Запорожском направлении дронами уничтожены два танка LeopardРоссийские военные на Запорожском направлении дронами уничтожили бронегруппу ВСУ из двух танков Leopard и двух БМП Bradley Прочитайте больше ⮕

ВСУ потеряли до 110 бойцов при попытке атаковать ВС РФ на донецком направленииРоссийские войска отразили попытку штурмовых групп Вооруженных сил Украины атаковать на донецком направлении. В результате в рядах противника были ликвидированы до 110 бойцов, сообщил представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на южнодонецком направленииЗа прошедшие сутки российская армия отразила четыре атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив около 130 украинских военных и четыре единицы военной техники Прочитайте больше ⮕