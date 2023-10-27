ВСУ использовали ракету AGM-88 HARM для обстрела Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, чтобы нанести удар по городу Донецку. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями украинских солдат (СЦКК).

Как указано в сообщении, населенный пункт подвергся обстрелу днем 27 октября. При этом в 13:55 и 15:05 (совпадает с мск) были зафиксированы пуски пяти украинских снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам.

«Зафиксирован обстрел 15:55 — город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — добавили в представительстве региона. Ракеты AGM-88 HARM при применении с больших высот имеют дальность действия до 100 км и способны развивать скорость до 2280 км в час. В 1983 году данные снаряды впервые поступили на вооружение Военно-воздушных сил США. headtopics.com

24 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за сутки украинские военнослужащие более 50 раз обстреляли территорию республики. По имеющимся данным, всего ВСУ выпустили по региону 170 боевых припасов.

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