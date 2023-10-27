ВСУ отвоевывают под Бахмутом по 10 метров в сутки

, украинская армия продолжает контрнаступление, постепенно освобождая оккупированные территории. ВС РФ наносят удары по населенным пунктам Украины. Заявления представителей воюющих сторон не всегда возможно проверить по независимым источникам. DW следит забеседе с изданием"Украинская правда"

командир роты ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, на этом направлении в числе других действуют наемники ЧВК"Шторм Z", в которую набирают российских заключенных.

"Противник подтягивает свой резерв, пытается выбить нас. Останавливаем то наступление, разбиваем ударно-штурмовой потенциал противника, продвигаемся вперед. Поэтому продвижение есть, но иногда это могут быть две щели - десять метров в день, которые даются довольно тяжело", - заявил офицер. headtopics.com

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