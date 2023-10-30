ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Крыму

Как заявили в ведомстве, около 13:00 по московскому времени украинские военные обстреляли Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.

Как заявили в ведомстве, около 13:00 по московскому времени украинские военные обстреляли Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.

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ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по КрымуВ Минобороны России прокомментировали обстоятельства удара, нанесенного противником по Крыму в понедельник, 30 октября. Прочитайте больше ⮕

МО: ВС РФ пресекли попытку удара Киева по Крыму ракетами Storm ShadowПВО удалось сбить все ракеты. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ по КрымуРоссийские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми Киев пытался атаковать цели на... Прочитайте больше ⮕

ВСУ обстреляли школу с 20 детьми в селе Новочервоное в ЛНРВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает администрация Троицкого района. Прочитайте больше ⮕

Над Крымом сбито восемь ракет Storm ShadowВСУ днём 30 октября пытались атаковать цели в Крыму, выпустив восемь ракет Storm Shadow, но все они были сбиты. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm ShadowПресечена атака ракетного удара ВСУ по Крыму, сообщает Минобороны РФ Прочитайте больше ⮕