ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, больницами и партнёрами в Газе

заявил, что нет никакой связи со своими сотрудниками, медицинскими учреждениями и партнёрами по гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом он написал в соцсетях.

В организации «Врачи без границ» также сказали, что не имеют возможности связаться со своими коллегами.неприемлем. В США появляются различные оценки и варианты развития событий, в том числе говорится, что в отношении сектора Газа могут быть применены меры такого же плана, как во время блокады Ленинграда, напомнил президент.

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