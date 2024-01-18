ВОЗ призвала мир готовиться к пандемии «болезни Х» — даже более смертоносной, чем COVID-19. Что за «болезнь X»? И стоит ли ее бояться?Вирусы — единственные кандидаты на роль причины новой пандемии?Все это значит, что на горизонте новая смертоносная пандемия?Ого! И что же это за «болезнь X»? К счастью, никакой «болезни X» на самом деле не существует — во всяком случае, пока.

Это условное обозначение для не известного на сегодняшний день инфекционного заболевания, потенциально способного привести к международной пандемии в будуще





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