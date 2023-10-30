ВВС Израиля обстреляли турецкую больницу в секторе Газа

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Турецкая больница к югу от Газы подверглась авиаудару со стороны ВВС Израиля 30 октября. Оцените материал Оставить комментарий (0) ВВС Израилясектор Газаобстрел больницы

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