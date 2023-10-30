ВВС Украины: Киев не получит другие иностранные истребители, кроме F-16

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Киев не получит никаких других современных истребителей западного производства, кроме обещанных F-16. Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, есть более современные самолёты, чем F-16, например шведские Gripen. Однако, исходя из реалий, Украина хочет получить технику как можно быстрее. «А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого», — подчеркнул представитель ВВС.

Ранее СМИ сообщили, что эскадрилья американских истребителей F-16 прибыла в зону конфликта Израиля и Палестины для усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке.

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