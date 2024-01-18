Бюджет на трансферы в российских клубах

— Действительно ли у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы? То есть это ситуативная история: если игрок того стоит, клуб его берет? — Да. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.

— Если игрок действительно стоит 20 млн евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубо





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