Бывший тренер сборной России по футболу назвал свою зарплату

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своей зарплаты на посту наставника национальной команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Правда, что получал 500 долларов в месяц? Такое время... И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шел куда-то работать со словами «вы мне такую зарплату сделайте».

Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это может быть неправильно, но такое было время», — сказал Игнатьев.Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. headtopics.com

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Игнатьев рассказал, что получал $ 500 в месяц на посту главного тренера сборной РоссииБывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, возглавлявший национальную команду с 1996 по 1998 год, рассказал, что получал зарплату в размере $500 в месяц, находясь на данном посту. Прочитайте больше ⮕

Крикунов: к концу длинных выездов игроки мучаются, а не проявляют мастерствоБывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игровом дне в КХЛ. Прочитайте больше ⮕

Экс-тренер сборной России Капелло: уровень Головина всем известен — это топ-игрокБывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об уровне игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Прочитайте больше ⮕

«Возрастные хоккеисты немного тяжелее вкатываются в сезон». Плющев — о старте ОвечкинаБывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о старте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Прочитайте больше ⮕

Корнеев: отъезд Джикии из «Спартака» в зарубежный чемпионат звучит на уровне фантастикиБывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах защитника «Спартака» Георгия Джикии. Прочитайте больше ⮕

«ПСЖ» назвали безвольной командойБывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал французский «ПСЖ» безвольной командой, передает «Евро-Футбол.Ру» . Прочитайте больше ⮕