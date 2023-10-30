Бывший вице-премьер Молдавии назвал блокировку российских и других СМИ 'национал-фашизмом'

Руководство Молдавии, по мнению Муравецкого, своими действиями"окончательно раскрыло свою национал-фашистскую сущность".

Служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что блокирует доступ к некоторым российским СМИ, включая"МК", информационные агентства ТАСС и"Интерфакс".

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В Молдавии перекрыли доступ к сайтам «МК» и других российских СМИСлужба информации и безопасности Молдавии блокирует доступ к ряду других ведущих российских СМИ. Об этом свидетельствует публикация пресс-службы ведомства со ссылкой на соответствующее распоряжение ее директора Александра Мустяцы. Прочитайте больше ⮕

В ГД объяснили решение в Молдавии блокировать сайты СМИ РФ усилением пропагандыГлава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцы распорядился заблокировать доступ в стране к ряду сайтов российских СМИ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. Прочитайте больше ⮕

В Молдавии блокируются сайты ведущих российских СМИВ Молдавии опубликовано распоряжение директора Службы информации и безопасности о блокировке доступа к сайтам ряда ведущих российских СМИ. Прочитайте больше ⮕

Канчельскис: в Италии за Кубок дали по Audi. В Англии так не принятоБывший футболист Андрей Канчельскис рассказал о системе поощрений в «Манчестер Юнайтед» и других клубах. Прочитайте больше ⮕

«В Киеве сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают»Бывший украинский премьер Николай Азаров — о поиске альтернативы Зеленскому, ситуации в зоне СВО и возможности переговоров Прочитайте больше ⮕

В Молдавии решили заблокировать сайты крупнейших российских СМИГлава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ подписал приказ о блокировании доступа к сайтам ИА Регнум и ряда других... Прочитайте больше ⮕