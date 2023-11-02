Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал разговор действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Об этом он заявил в посте в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Конте подчеркнул, что неприятно осознавать, что протоколы безопасности правительства Италии можно обойти таким способом. Разговор Мелони с российскими пранкерами он назвал «провалом планетарного масштаба».

«Содержание этого разговора смущает меня еще больше Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился Конте. headtopics.com

Бывший премьер подчеркнул, что Мелони продолжает поставлять Киеву оружие, но считает переговоры единственным решением конфликта. До этого Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом пожаловалась на миграционную проблему в ЕС. По ее словам, рост числа мигрантов в Европе – серьезная проблема, но страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ее.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с российскими пранкерамиРазговор главы правительства Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является «провалом планетарного масштаба» Прочитайте больше ⮕

Премьер Италии считает, что Украина имеет право на героизацию БандерыДжорджа Мелони пообщалась с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Прочитайте больше ⮕

Премьер-министр Италии обсудила конфликт на Украине с российскими пранкерамиПремьер-министр Италии Джорджа Мелони, сама того не ведая, обсудила украинский конфликт с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленными чиновниками из Африки Прочитайте больше ⮕

Мелони призналась пранкерам, что контрнаступление ВСУ провалилосьПремьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Премьер Италии обсудила с российскими пранкерами украинский конфликтПремьер Италии Джорджа Мелони обсудила с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) украинский конфликт. В беседе с политиком они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Во время звонка Мелони признала, что контрнаступление ВСУ принципиально ничего не изменило. Прочитайте больше ⮕

Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра ИталииПремьер-министр Италии Джорджа Мелони, считая, что беседует с одним из высокопоставленных африканских чиновников, признала, что контрнаступление... Прочитайте больше ⮕