Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол

Бывший защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев заявил, что завершил профессиональную карьеру после того, как не смог перейти в клубы, которые хотел. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Наверное, в душе я понимал, что закончу чуть раньше, чем это получилось. Когда понял, что не смогу перейти в те варианты клубов, которые хотел. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол.

Что дальше? Играть за медийные команды — точно нет. Я всегда понимал, что кроме футбола у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности», — сказал Новосельцев. headtopics.com

Новосельцев выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год. В это время он трижды отправлялся в аренду — в тульский «Арсенал», «Анжи» и «Ростов». Также он поиграл за «Химки», «Торпедо» и «Сочи». Последним клубом Новосельцева был «Арсенал». 13 марта 2023 года защитник объявил о завершении карьеры игрока. На его счету пять матчей в составе сборной России.Ранее зарубежный клуб сделал Дзюбе официальное предложение.

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