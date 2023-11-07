Бывший претендент на титул чемпиона UFC Коста требует боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории«Подайте мне чеченца и на ужин в январе с секретным соусом. Нет никаких причин защищать его от меня. Заставьте его снова подписать контракт, иначе он продолжит уклоняться от боя. Погнали, ублюдок», – написал Коста на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 Пауло Коста должен был провести поединок против Хамзата Чимаева. Но бразилец снялся с поединка из-за травмы.

Заменил его на 10-дневном уведомлении полусредневес из Нигерии Камару Усман, который уступил Чимаеву решением большинства судей

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