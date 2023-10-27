Бывший американский разведчик прокомментировал ход спецоперации России на Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале прокомментировал ход спецоперации России на Украине.«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск, — отметил он.

Риттер уверен, что российский силы в состоянии сделать это сейчас с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации. Также он отметил, что действий российских средств противовоздушной обороны многие украинские пилоты отказались взлетать на своих истребителях.

До этого Риттер заявлял, что в США не понимают, каким образом РФ удалось создать такую систему противовоздушной обороны в зоне СВО, которая сбивает практически все украинские самолеты.

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