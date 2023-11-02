Бывший форвард «Интера» раскритиковал победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Бывший чилийский нападающий «Интера», «Аталанты» и «Дженоа»«Если вы выиграете «Золотой мяч», играя в MLS, это означает, что мы все сошли с ума или что MLS стала мировой силой в спорте. Всё определил чемпионат мира. Я не знаю, почему мы вручаем награды за целый год, если будет учитываться только одно соревнование для подсчёта. В целом, я не думаю, что он был лучшим», — приводит слова Пинильи ESPN.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

«Барселона» прокомментировала победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»«Барселона» отреагировала на то, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Прочитайте больше ⮕

Бышовец: вживую видел игру Пеле и Марадоны, но в этом плане Месси стоит особнякомФутбольный эксперт Анатолий Бышовец прокомментировал победу форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Прочитайте больше ⮕

Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». 2.40 дают на то, что он забьет больше Роналду за карьеруЛионель Месси получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз. Прочитайте больше ⮕

Мостовой о Месси: «Еще 10 лет назад умудрялись спорить, кто лучше – Роналду или он. Но такого игрока не было и долго еще не будет. Лионель– В этом году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Прочитайте больше ⮕

В Британии заявили, что Роналду должен был выиграть больше «Золотых мячей», чем МессиБританский журналист Пирс Морган в соцсети X поделился мнением о том, что аргентинской форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч». Прочитайте больше ⮕

Роналду высмеял публикацию о восьмом «Золотом мяче» МессиФорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил смеющийся эмодзи под публикацией в соцсетях о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч». Прочитайте больше ⮕