Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Отряд «Камертон» создан в составе спецназа «Ахмат» бывшими бойцами ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал RT.«Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы её выполняем — ЧВК «Вагнер», Минобороны или Росгвардии.

У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и всегда», - подчеркнул боец. В настоящее время созданное подразделение проходит боевое слаживание. Ведется подготовка прибывающего пополнения. На полигоне бойцы занимаются отработкой штурмовых действий. Оцените материал Оставить комментарий (0) ЧВК Вагнерспецназ Ахмат

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