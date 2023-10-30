Бывший муж Ани Лорак увез их дочь к себе на родину

«Жизнь — это путешествие и очень короткое, чтобы быть несчастным. 2023 год, Соня и папа», — написал бизнесмен.

Предприниматель арендовал в Турции автодом, чтобы показать дочери самые живописные места в Турции. Налчаджиоглу отметил, что ценит каждую минут, проведенную с ребенком. Лорак почти десять лет состояла в браке с Налчаджиоглу. Летом 2018 года в СМИ появилось видео, как бизнесмен проводил время в клубе в компании другой девушки. Певица рассказывала в интервью, что отец дочери просил дать ему еще один шанс, и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, но позже решила идти до конца. Иск о расторжении брака подавала сама артистка, и суд его удовлетворил, 31 января 2019 года Лорак и Налчаджиоглу официально развелись.

А в июне 2023 года предприниматель женился на украинке, которая на 19 лет его моложе, однако в октябре появились слухи об их расставании — подписчики обратили внимание, что супруги отписались друг от друга в соцсетях, а Лилия удалила все фотографии с мужем. headtopics.com

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