Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд

Об этом сообщает РИА Новости. Замкомандира отряда с позывным «011» рассказал, что сейчас бойцы проходят боевое сглаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Командир подразделения «Позывной Брюс» сообщил RT, что отрабатываются штурмовые действия с использованием артиллерии, миномётов, боевых машин пехоты и FPV-дронов.

«Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы ее выполняем — ЧВК 'Вагнер', Минобороны или Росгвардии. У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и всегда», — подчеркнул он. В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Он уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат».

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