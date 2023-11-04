Бурый медведь появился у школы в Приморском крае

Бурый медведь вышел к школе в селе Агзу в Приморском крае. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета «Северное Приморье» в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев. На записи видно, как зверь вышел из леса и начал прогуливаться вокруг школы. «Вон ходит медведь прямо в школе», — прокомментировал происходящее автор видео. Как поясняет издание, дикое животное появилось днем, когда дети были на уроках. Медведя пришлось убить

. Дело в том, что дети в этом селе добираются до школы пешком, поэтому животное представляло для них опасность. Вылазки медведей к людям участились за последний месяц. Так, 25 октября, в Красноярске заметили уже двух медведей, они бродят по улицам Октябрьского района. По данным местной полиции, за четверо суток правоохранители получили 14 обращений, связанных с медведями. До этого, 22 октября, сообщалось, что медведя увидели жители Железнодорожного района Красноярска. А 24 октября было принято решение о введении в городе режима ЧС. Это позволит оперативно принимать решения, связанные с обнаружением на городской территории дикого животного, — пояснили в мэрии, заверив, что охотнадзор патрулирует улицы для защиты жителей от возможного нападения хищника

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ИЗВЕСТИЯ: Медведь вышел к сельской школе в Приморском краеБурый медведь вышел к школе в селе Агзу в Приморском крае. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета «Северное Приморье» в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев. На записи видно, как зверь вышел из леса и начал прогуливаться вокруг школы.«Вон, ходит медведь прямо в школе», — прокомментировал происходящее автор видео.

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