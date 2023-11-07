Букмекеры уверены, что «Милан» сломает тренд и впервые забьет в этом розыгрыше ЛЧ – на это дают коэффициент 1.30. Обратная ставка в игре с «ПСЖ» идет за 3.45.Андрей Канчельскис: «Вся Россия знает о ставках во Второй лиге, есть доказательства. Из РФС ко мне не обращались – все знают, но молчат» У «Тоттенхэма» 8 побед в 9 последних матчах и ни одного поражения в сезоне. 2.24 дают на победу над «Челси»

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CHAMPİONAT: «Милан» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мскСегодня, 7 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен».

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