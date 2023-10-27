Будет дуть: новый китайский седан удивил необычной опцией

Aeolus, то есть Эол, — древнегреческий бог, повелитель ветров. Такое имя носит и новый седан от Dongfeng. Он тоже в каком-то роде умеет управлять воздушными потоками. На что еще способна китайская новинка и есть ли у нее билет в бизнес-класс — выяснил корреспондент «Известий».

Фары полностью светодиодные Фото: DongFeng Единственный размер дисков — 17 дюймов Фото: DongFeng Багажную крышку украшают многочисленные надписи Фото: DongFeng Mach — это название серии силовых агрегатов Фото: DongFeng Места для ног с запасом.

Пошло на лад: названа самая прибыльная модель отечественного автопрома С начала года на покупку новых машин россияне потратили 1,9 трлн рублей Сам с усамиAeolus Shine Max — типичный «камри-заменитель» из КНР с характерными признаками вроде вычурной внешности, спортивного купеобразного силуэта и меньших, чем Toyota Camry и Kia K5, размеров. Седан Dongfeng чуть крупнее, чем Chery Arrizo 8 и Changan Lamore, и «шире в плечах». headtopics.com

Деловой оборот: кого заинтересует новый седан из КНР На тесте «Известий» Chery Arrizo 8 Дуть и подметатьВосприятие интерьера зависит от цветового сочетания: в черно-коричневом варианте он солидный, в черно-кремовом с оранжевыми вставками — хулиганский, но в меру. И в любом случае уютный благодаря обилию мягких панелей.

Руль необычной формы, с двумя спицами Фото: DongFeng Подстаканники тоже необычные, со съемными перегородками Фото: DongFeng Блок управления однозонным климат-контролем вытянут в узкую полоску Фото: DongFeng Направление обдува через воздуховоды можно поменять через тачскрин. Адекватный перевод на русский всё еще остается слабым местом автомобилей из КНР. headtopics.com

В стиле Gran Turismo: как показала себя новая версия китайского седана «Известия» протестировали Omoda S5 c приставкой GT Удивительно, что при всех нововведениях климат-контроль остался однозонным. Следующая итерация системы, судя по всему, стоит на электроседане Voyah Passion, и там зон уже четыре.

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