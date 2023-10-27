Будет снежный коллапс.

В выходные, 28 и 29 октября, в Москве и области ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебаний температуры воздуха возможна гололедица, сообщается на сайте Метеовести.

«В выходные в Москву вернутся слабые оттепели от 1 до 2 градусов тепла, поэтому снег будет выпадать вперемешку с дождями», — сообщают синоптики. Как сообщается в Телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы, общий прирост свежевыпавшего снега за день 27 октября может составить до 5 сантиметров.«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал автомобилистов воздержаться от поездок по городу для их же безопасности. «Прошу автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте», — написал мэр у себя в соцсетях. headtopics.com

При этом, в начале следующей недели температура воздуха станет аномально высокой для конца октября и может достигнуть 10 градусов тепла.

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