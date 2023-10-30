Бронемашина ВСУ перевернулась при прорыве через минное заграждение

Героями сюжета стали военнослужащие ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, действующие"Перед наступлением им необходимо проделать проходы в минных полях противника, после успешного штурма – разминировать "смертельные ловушки", которые оставили после себя украинские подразделения", – рассказали в ведомстве.

Героями сюжета стали военнослужащие ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, действующие"Перед наступлением им необходимо проделать проходы в минных полях противника, после успешного штурма – разминировать "смертельные ловушки", которые оставили после себя украинские подразделения", – рассказали в ведомстве.

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